У Львові представили знакове Шевченкове полотно "Катерина"

Картину експонують у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького – у Палаці Потоцьких (вул. Коперника, 15), і цей проект продовжує традицію виставок однієї картини у ЛНГМ.

Програмне для українського націотворення полотно учора привезли з Києва – з Музею Шевченка. Директор галереї Тарас Возняк з цієї нагоди навіть розпорядився від входу до палацу, з вулиці, до зали, де виставлена «Катерина», покласти червону килимову доріжку, «щоби люди зрозуміли, про який шедевр ідеться».

«Ми вдячні директорові столичного Музею Шевченка – Дмитрові Стусу, що сприяв відкриттю такої виставки у Львові, позаяк ця картина є невиїзною, – розповіла «Дню» мистецтвознавець Оксана Козинкевич. – Але пан Стус все ж пішов на такий крок, щоби у часі святкувань 175-ої річниці написання полотна «Катерину» побачили галичани. Погляньте: сьогодні до нас прийшла фактично вся Україна, тому що біля картини бачимо і львів’ян, і представників Донеччини та Луганщини (це – переселенці), також – Харкова і Дніпра».

Полотно як ікону публіці детально представили директор Галереї мистецтв Тарас Возняк та капелан Андрій Дуда.

«Показ «Катерини» у Львові – надважлива подія, – вважає експерт-музейник Зеновій Мазурик. – Це приклад того, що є дуже багато можливостей у музейній справі, яких ми, на жаль, не використовуємо. Є дуже багато творів, котрі треба урухомлювати і показувати в інших контекстах для того, щоби осмислювати, інтерпретувати по-іншому».

Шевченкова «Катерина» перебуватиме у Палаці Потоцьких до 20 квітня.

Оксана Козинкевич розповідає, що готує лекцію про іконологію цього твору. Читатиме лекцію кілька разів, отож усі охочі зможуть не тільки оглянути шедевр Шевченка, а й дізнатися про мистецькі сенси і паралелі поета, художника і патріота

Також з Києва має приїхати актор Тарас Жирко з виставою «Стрічечка для Катерини». Спектакль показуватимуть або у Палаці Потоцьких, або у Львівській філармонії, про що повідомлять додатково.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів