У Нацгвардії презентували спецпроект до Міжнародного жіночого дня (відео)

До міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародного миру прес-офіцери Національної гвардії України усіх територіальних підрозділів підготували спецпроект про військовослужбовців-жінок Нацгвардії з різних міст України.

Про це передає прес-служба Нацгвардії.

Прес-офіцери запитали, якою самі жінки-військовослужбовці бачать роль жінки в Нацгвардії.

“Присутність військовослужбовців-жінок дуже важлива для армії — тому, що вони мають інший погляд на життя, мають зовсім інший підхід до вирішення тієї чи іншої ситуації”, — сказала Наталя Кириченко.

Крім того, жінки-військовослужбовці зазначають, що жінки не поступаються чоловікам у фізичній підготовці.

“Все-таки, жінки не поступаються чоловікам. Ми теж можемо займатися і фізичною підготовкою, у нас для цього є здібності”, — зазначила Ніна Дроздовська.