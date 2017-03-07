У Вінниці вперше представили графічні мініатюри Віктора Наконечного

Його називали клембівським Тарасом Шевченком, бо за рівнем майстерності, силою впливу, глибиною зображення роботи Віктора Наконечного нагадували картини Великого Кобзаря. За свою багатющу творчість подільський майстер народного малярства був удостоєний премії імені Катерини Білокур та Національної премії України імені Тараса Шевченка. Сьогодні, 7 березня, Віктору Наконечному мало б виповнитися 70 років. На знак вшанування його пам’яті у світлиці Вінницького обласного центру народної творчості відкрили виставку його творчих робіт. В експозиції вперше представили графічні твори художника і його власні вірші.

«Традиційно напередодні Шевченківських днів ми відкриваємо виставку, присвячену Великому Кобзарю. Цього року вирішили презентувати громадськості виставку на знак пам’яті добре знаного в Україні подільського майстра Віктора Наконечного, лауреата премії імені Тараса Шевченка, – каже завідуюча відділом Центру народної творчості Любов Гречанюк. – Віктор Андрійович народився і все своє життя прожив у славнозвісній Клембівці Ямпільського району. Виставка на честь його пам’яті розкриває для нас відомого і невідомого художника у своїй любові до рідного села, перегортає ще одну сторінку його творчості. Експозицію складають філігранні витинанки та графічні мініатюри, деякі з них навіть з власними віршами митця. Усього представлено півсотні робіт. Більшість з експонуються вперше».

Творчий доробок Віктора Наконечного складає понад три тисячі картин у техніці олійного і темперного живопису, тисячу графічних робіт і понад п’ятсот витинанок. У своїй творчості художник уміло поєднував традиції народного малярства й академічний живопис. Крім живопису, митець досконало володів мистецтвом графіки, витинанки, писанки, займався також різьбою по дереву. Його роботи є окрасою приватних колекцій в Україні, Росії, Канаді, США, Німеччині, Франції та багатьох інших країнах.

Усі напрямки творчості Віктора Наконечного можна побачити, навідавшись до музею народного мистецтва у його рідному селі Клембівці, який створив Віктор Андрійович ще при житті у власному будинку.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора