Україна розраховує на швидке рішення суду ООН щодо Росії, - Порошенко

Україна очікує на швидке рішення суду Міжнародного суду ООН в Гаазі в питанні забезпечення позову проти РФ.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, відповідне відео заяви опубліковано на його сторінці у Facebook.

“Впевнений, що незважаючи на досить довгий термін розгляду цього питання в суді, ми зможемо отримати швидке рішення суду в питанні забезпечення позову України”, — сказав Порошенко.

За його словами, Україна очікує на рішення суду, яке припинить поставки зброї на окуповану територію Росією.

“Ми очікуємо рішень, які будуть прийняті вже зараз і які зупинять поставки з боку Російської Федерації на окуповану територію озброєння, військової техніки і зможуть навести порядок на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону”, — сказав Порошенко.

Крім того, за його словами, Міжнародний суд ООН має прийняти рішення, яким припиняться утиски кримських татар.

“По другій позиції буде важливе рішення щодо припинення утиску етнічних українців, кримських татар, зняття заборони на функціонування Меджлісу в Криму”, — додав Президент.

Нагадаємо, що офіційний представник України на слуханнях у Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль заявила, що тактика Російської Федерації в Україні включає підтримку тероризму та пропаганди.