Україна та Польща ініціюють перевірку дій Газпрому

ПАТ "Укртрансгаз" та польська GAZ-SYSTEM S.A. планують звернутись до національних регуляторів та антимонопольних органів двох країн через позицію російського Газпрому щодо впровадження європейського законодавства на точці з'єднання ГТС України та Польщі.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Метою звернень стане отримання роз’яснень щодо таких дій, а також ініціювання перевірки чи створюють дії Газпрому загрози та додаткові бар’єри для розвитку конкуренції на ринках газу України та Польщі.

"ПАТ «Газпром» відмовляється виконувати європейські правила, які передбачається запровадити у пунктах з’єднання української та польської ГТС. При цьому російська сторона посилається на умови діючого контракту щодо транзиту газу між НАК «Нафтогаз України» та Газпромом. В той же час, відповідно до Регламенту ЄС 2015/703 від 30 квітня 2015 року контракт між двома господарюючими суб’єктами ринку не може бути перешкодою для впровадження європейського законодавства на пунктах з’єднання української та польської ГТС", - наголосили в Нафтогазі.

Як повідомляється, Газпром надіслав свою відмову в рамках консультацій, які оператори ГТС України та Польщі, ПАТ «Укртрансгаз» та GAZ-SYSTEM S.A. проводили з учасниками ринку щодо угоди про взаємодію для точки з’єднання ГТС України та Польщі Германовичі/Дроздовичі. Закладені в цій угоді принципи співробітництва та взаємодії між операторами ГТС повністю відповідають сучасним європейським практикам та Регламенту ЄС 2015/ про створення кодексу мережі щодо взаємодії та правила обміну інформацією.

"На сьогодні газ, протранспортований територією України, передається не суміжним операторам східноєвропейських газових мереж, а дочірній компанії Газпрому – ТОВ «Газпром Експорт». Така модель унеможливлює пряме співробітництво Укртрансгазу з європейськими операторами", - зазначили у Нафтогазі.

У 2014 – 2015 роках Укртрансгаз підписав прямі угоди про співробітництво з операторами ГТС Словаччини, Польші та Угорщини щодо декількох нових маршрутів, по яких наразі відбувається імпорт газу в Україну: ГВС «Будінце» (Словаччина), ГВС «Германовичі» (Польща) та ГВС «Берегдароц» (Угорщина). Але через позицію Газпрому Укртрансгаз досі не може підписати аналогічні прямі угоди по інших пунктах пропуску газу.