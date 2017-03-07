Україна закликала ООН посприяти доступу гуморганізацій в окупований Крим

Постійний представник України Юрій Клименко закликав ООН посприяти доступу гуманітарних організацій до окупованого Криму. На цьому він наголосив під час діалогу зі Спецдоповідачами з питання про сприяння встановленню істини, правосуддя та з питання про свободу релігії або переконань на 34-й сесії Ради з прав людини ООН.

Про це передає УНН із посиланням на прес-службу постпреда України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

"Маючи на увазі, що постійна присутність міжнародних організацій, в тому числі моніторинг за допомогою правових механізмів ООН, на півострові допоможе змусити окупаційну владу дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до міжнародного права. І розділяючи Вашу думку, пан Шахід (Спецдоповідач ООН з питання про свободу релігії або переконань – ред.), що спеціальні процедури із захисту прав людини є найбільш ефективними коли вони діють в якості згуртованої системи, ми закликаємо вас шукати шляхи і засоби для забезпечення доступу до Криму - індивідуальні або колективні - для того, щоб оцінити там ситуацію", - зазначив постпред України під час засідання.

Нагадаємо, що МІП займається вивченням фактів дезінформації та пропаганди РФ у Гаазі.