В Авдіївці відновили електропостачання, - Жебрівський

Електропостачання в місто Авдіївку та на Авдіївський коксохімічний завод відновлено.
Про це голова Донецької обласної війського-цивільної державної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Щойно в Авдіївці відновили лінію елекропостачання. Доповів про це Президенту України. Струм подали на місто і на коксохім", — написав Жебрівський.
При цьому він уточнив, що підключення електропостачання Донецької фільтрувальної станції планується завтра зранку.
"На сьогодні вода у міських резервуарах ще є і місто воду отримує", — додав Жебрівський.
Джерело: День