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Фома Аквінський, середньовічний філософ і теолог

В Авдіївці відновили електропостачання, - Жебрівський

7 березня, 2017 - 15:29
Фото АПУ

Електропостачання в місто Авдіївку та на Авдіївський коксохімічний завод відновлено.

Про це голова Донецької обласної війського-цивільної державної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно в Авдіївці відновили лінію елекропостачання. Доповів про це Президенту України. Струм подали на місто і на коксохім", — написав Жебрівський.

При цьому він уточнив, що підключення електропостачання Донецької фільтрувальної станції планується завтра зранку.

"На сьогодні вода у міських резервуарах ще є і місто воду отримує", — додав Жебрівський.

Джерело: День
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