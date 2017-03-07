В Авдіївці відновили електропостачання, - Жебрівський

Електропостачання в місто Авдіївку та на Авдіївський коксохімічний завод відновлено.

Про це голова Донецької обласної війського-цивільної державної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно в Авдіївці відновили лінію елекропостачання. Доповів про це Президенту України. Струм подали на місто і на коксохім", — написав Жебрівський.

При цьому він уточнив, що підключення електропостачання Донецької фільтрувальної станції планується завтра зранку.

"На сьогодні вода у міських резервуарах ще є і місто воду отримує", — додав Жебрівський.