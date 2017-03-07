В Острозі представили шевченкіану народного художника Миколи Стороженка

У мистецькій галереї Острозької академії сьогодні відбулося відкриття виставки видатного українського художника Миколи Стороженка «Мій Шевченко» до дня народження Великого Кобзаря.

Народний художник, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, дійсний член Національної академії мистецтв України, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Микола Стороженко став творцем унікальної шевченкіани – серії ілюстрацій до «Кобзаря».

За словами директора музею історії Острозької академії Анастасії Хеленюк, роботи, які виконані в складній авторській техніці, не просто ілюструють твори Тараса Шевченка, а, передусім, є результатом творчого переосмислення художником поезії Кобзаря, української історії, власного життєвого досвіду.

«На сьогодні «Шевченкіана Миколи Стороженка» є перлиною українського образотворчого мистецтва ХХ століття, була на виставках не лише в багатьох провідних українських музеях, але й експонувалась за кордоном. Ці роботи спонукають нас по-новому осмислити поезію Тараса Шевченка, нашу історію та відчути енергетику геніальних мистецьких творів», – розповідає Анастасія Хеленюк.

Унікальну колекцію представили в галереї університету вдова художника Раїса Стороженко та його учень, викладач кафедри живопису і композиції Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олесь Соловей.

«Творчість Миколи Стороженка надзвичайно різнобічна і цікава. Він себе реалізовував також як монументаліст. У нього багато мозаїк, які ще поки не знані у світі. Тому я всіляко сприяю популяризації робіт митця. Сьогодні 50 років з того моменту, як Микола Стороженко почав займатися вивченням “Кобзаря” Шевченка. Він створив такий “Кобзар”, аналогів якому немає. Робота над художніми творами тривала близько 20 років. Це не просто ілюстрації, а це глибоке проникнення художника у світ героїв, українську ментальність. Роботи виконані у техніці енкаустики, у якій сполучною речовиною для фарб є віск. У кожній роботі присутній образ Шевченка. Микола Стороженко хотів донести його молодечий дух і розвінчати стереотип у сприйнятті Шевченка як старого діда у кожусі і шапці, нав'язаного радянським періодом. Він створив автентичний дух Шевченка і України», – зауважує Раїса Стороженко.

Усі охочі також відвідали презентацію унікального «Кобзаря», ілюстрованого роботами майстра та переглянули фільм про життя і творчість Миколи Стороженка.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог, фото автора