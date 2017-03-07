В Угорщині ухвалили закон про утримування всіх біженців у транзитних зонах на кордоні

Парламент Угорщини ухвалив закон, згідно з яким усі біженці в країні автоматично мають бути поміщені в закриті транзитні зони без права їх залишати.

Закон, ухвалений переважною більшістю депутатів угорського парламенту у вівторок, 7 березня, передбачає, що всі шукачі притулку, які прибувають до країни, а також біженці, які дотепер перебували на території Угорщини, мають бути поміщені до таборів, розташованих біля південних кордонів країни. Їм буде заборонено переміщуватись територією Угорщини або покидати країну, поки їхні заяви про надання притулку перебувають на розгляді компетентних органів країни, передає DW.

"У майбутньому нелегальні мігранти повинні очікувати на вердикт щодо надання їм притулку у спеціальних транзитних зонах на кордоні", - йдеться в ухваленому угорськими парламентарями законі.

Цей документ відновлює практику фактичного ув'язнення біженців в Угорщині, яка була припинена у 2013 році під тиском з боку Брюсселя, Агентства ООН з питань біженців та Європейського суду з прав людини. У лютому 2017 року міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала плани Угорщини, назвавши їх такими, що ігнорують основні принципи ЄС та порушують права людини.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що позиція Угорщини щодо прийому біженців залишиться жорсткою, країна не буде дотримуватися квот, установлених Євросоюзом.