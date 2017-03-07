Важливо спростовувати маніпуляції РФ під час слухань у Гаазі, - Зеркаль

Глава української делегації у Міжнародному суді ООН, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль наголосила на важливості спростування маніпуляцій, висловлених Росією під час слухань у Гаазі.

Про це вона заявила, коментуючи другий день слухань у Гаазі. Про це повідомляється на сторінці МЗС України в Facebook.

"Сьогодні у слуханнях у Гаазі доповідає Росія. Більшість з того, що ми почуємо, буде для нас не новим, але від того не менш важким - бо складно терпіти маніпуляції і перекручування, на яких нині будується уся політика РФ щодо України. І нормальною реакцією було би - не дивитись і ігнорувати. Але нам ще більше потрібна ваша увага. Потрібно уважно стежити і спростовувати усі маніпуляції. Спростовувати тут і зараз. Для себе і для ваших друзів", - йдеться у повідомленні.

Також вона наголосила, що необхідно доводити усю банальність брехні і пропаганди з боку РФ: "Судові процеси добре надаються для таких доведень. Ганна Арендт сформувала таку актуальну сьогодні ідею про банальність зла саме під час судового процесу. Ваша аргументована реакція буде найоригінальнішим подарунком до 8 березня (бо для нас це не свято, а день, коли ми представлятимемо свої заперечення). Отже - уважно дивимось і реагуємо".

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний суд ООН в Гаазі продовжив слухання за позовом України проти Росії, де російська сторона представляє свої аргументи.