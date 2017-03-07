Відведення військ поблизу Станиці Луганської зірване через обстріли бойовиків, - Міноборони

Українська сторона не може розпочати відведення військ в районі Станиці Луганської через регулярні порушення бойовиками режиму тиші.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Основна вимога щоб ми розпочали відведення сил і засобів в районі Станиці Луганської – це дотримання режиму припинення вогню з боку противника щонайменше протягом 7 днів. Однак станом на сьогодні ми цього не спостерігаємо", - сказав Мотузянник.

Він зазначив, що вчора і позавчора відбувалися обстріли району Станиці Луганської.

"Там не було важкого (озброєння застосовано – ред.), була стрілецька зброя, були АГС вчора, але режим тиші з боку противника там станом на сьогодні не дотримується, що поки не дає нам можливості говорити про відведення сил і засобів",- сказав Мотузяник.

За його словами, щойно в районі Станиці Луганської фіксуватиметься тиша щонайменше впродовж тижня, відведення розпочнеться.

Нагадаємо, що Міноборони змінить бойовий статут ЗСУ.