Влада Малайзії запобігла змові з метою нападу на короля Саудівської Аравії

Влада Малайзії стверджує, що запобігла змові з метою нападу на короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда під час його турне по Азії в минулому місяці.

"Начальник поліції Малайзії Халід Абу Бакар заявив у вівторок, що 7 осіб, заарештованих у лютому, які підозрюються у зв'язках з групами бойовиків, у тому числі "Ісламської держави", планували напасти на саудівського короля в Куала-Лумпурі", - йдеться у повідомленні, передає Financial Times.

Як зазначається, всі 7 осіб були заарештовані, включаючи чотирьох громадян Ємену. В попередній заяві поліція повідомляла, що двоє чоловіків, які є громадянами Малайзії та Індонезії, планували широкомасштабний теракт за участю легкового автомобіля або вантажівки.

З візиту короля Салмана до Малайзії розпочалося його місячне турне по країнах Азії, яке охоплює Індонезію, Китай, Японію та Мальдівські острови.

Повідомляється, що на другий день візиту короля державна нафтова компанія Саудівської Аравії оголосила про плани інвестувати $7 млрд в малайзійський нафтопереробний проект.

Нагадаємо, Корейська народно-демократична республіка у вівторок, 7 березня, заборонила громадянам Малайзії, які перебувають у КНДР, залишати її межі. Малайзія на це відповіла дзеркальними заходами, заборонивши громадянам Північної Кореї залишати Малайзію.