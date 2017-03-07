ЄС інвестував в економіку Київщини майже $70 млн

Прямі іноземні інвестиції в економіку Київської області (акціонерний капітал нерезидентів) за рік зросли на 800 тис. дол. – до 75, 2 млн дол. США.

Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Головного управління статистики у Київській області.

За даними відомства, у 2016 році із країн ЄС в економіку Київської області інвестовано 68,6 млн дол, або майже 92% загального обсягу вкладень.

У 2016 році надходження прямих інвестицій здійснили інвестори 62 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 83% загального обсягу надходжень інвестицій, належать Нідерланди – 29,1 млн дол., Кіпр – 18,6 млн дол., Німеччина – 8,0 млн дол. та Велика Британія – 6,8 млн дол.