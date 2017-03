ЄС наступного тижня продовжить санкції проти РФ, - ЗМІ

Європейський союз наступного тижня продовжить санкції на 150 осіб і 37 організацій, які поставили під загрозу територіальну цілісність України.

Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

“ЄС на наступному тижні поширить санкції на 150 осіб і 37 організацій з України і Росії, які поставили під загрозу територіальну цілісність України”, — написав журналіст.

Нагадаємо, що суд ООН у Гаазі продовжив розгляд позову України проти РФ.

EU will nxt week extend sanctions on 150 ppl & 37 entities from #Ukraine & #Russia who have threatened the the territorial integrity of Ukr

