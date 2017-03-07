ЄС посилить контроль на своїх зовнішніх кордонах

Рада ЄС 7 березня схвалила рішення, яким посилюється контроль на зовнішніх кордонах Євросоюзу.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Рада ухвалила постанову Шенгенського кодексу про кордони з метою посилення контролю за допомогою відповідних баз даних на зовнішніх кордонах.

У прес-службі відзначили, що внесені зміни зобов'язують держави-члени проводити "систематичні перевірки у відповідних базах даних щодо усіх осіб, в тому числі і… громадян ЄС і членів їхніх родин, які не є громадянами ЄС, коли вони перетинають зовнішні кордони Євросоюзу".

"Перевірки мають дозволити державам-членам переконатися в тому, що ці особи не становлять загрози громадському порядку, внутрішній безпеці або громадському здоров'ю", – додали в Ради ЄС.

Законодавчі зміни стосуються всіх зовнішніх кордонів (авіаційні, морські та сухопутні кордони), і контролю як на в'їзді, так і на виїзді з ЄС.

Втім, у тому випадку, якщо постійна перевірка баз даних може призвести до уповільнення транспортних потоків на морських або сухопутних кордонах, державам-членам дозволяється проводити тільки цільові перевірки за базами даних, за умови, що це не призведе до ризиків, пов'язаних з внутрішньою безпекою, не становитиме загрози громадському порядку.

Стосовно повітряних кордонів, держави-члени можуть лише проводити цільові перевірки за базами даних протягом перехідного періоду (6 місяців) з моменту набрання чинності даної постанови.

Відтак, Рада ЄС та Європейський парламент тепер мають підписати ухвалені правила. Підписаний текст буде опубліковано в офіційному журналі ЄС і набуде чинності протягом 20 днів з дня публікації.

Нагадаємо, що ЄС наступного тижня може продовжити санкції проти РФ.