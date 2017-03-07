ЄС привітав усіх жінок з 8 березня

З нагоди Міжнародного жіночого дня Європейський Союз висловив підтримку жінкам всієї Європи і по всьому світу.
Про це йдеться у спільній заяві з нагоди Міжнародного жіночого дня 2017, оприлюдненій офісом високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.
"Шістдесят років тому принцип рівності між жінками і чоловіками було включено до Римського договору в якості однієї з основних цінностей Європейського Союзу", – йдеться у документі.
У повідомленні наголошується, що жінки становлять більшість, а саме 55% від загальної чисельності персоналу Єврокомісії.
"Рівень зайнятості жінок в країнах Європейського Союзу досягнув небувало високого рівня – 65,5% у 2016 році, проте все ще є велика різниця із зарплатою 77% чоловіків", – відзначили у повідомленні.
У заяві вказується, що Європейська комісія присвятила 2017 рік викоріненню всіх форм насильства щодо жінок і дівчаток.
"Комісія продовжить моніторинг гендерних аспектів запобігання та боротьби з торгівлею людьми… ЄК має намір приділити особливу увагу допомоги жінкам та дівчаткам по всьому світу", – йдеться у заяві.
"Ми не повинні і ми не перестанемо боротися за гендерну рівність, щоб жінки та дівчата були в безпеці, і мали можливість повністю реалізувати свій потенціал. Європейський Союз прагне, як це було 60 років тому, забезпечити рівність для жінок у всьому світі", – резюмується у заяві.
Додамо також, що під заявою підписалися:
перший віце-президент Франс Тіммерманс,
високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні,
комісар з бюджету і людських ресурсів комісар Гюнтер Еттінґер,
комісар з європейської політики сусідства переговорів і розширення Йоганнес Ган,
комісар з міжнародного співробітництва та розвитку Невен Міміца,
комісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос,
комісар з питань зайнятості, соціальних справ, навичок і мобільності робочої сили Маріанн Тіссен,
комісар з гуманітарної допомоги і комісар кризового управління Крістос Стіліанідес,
комісар з правосуддя, споживачів та гендерної рівності Віра Юрова.