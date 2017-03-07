ЄС привітав усіх жінок з 8 березня

З нагоди Міжнародного жіночого дня Європейський Союз висловив підтримку жінкам всієї Європи і по всьому світу.

Про це йдеться у спільній заяві з нагоди Міжнародного жіночого дня 2017, оприлюдненій офісом високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

"Шістдесят років тому принцип рівності між жінками і чоловіками було включено до Римського договору в якості однієї з основних цінностей Європейського Союзу", – йдеться у документі.

У повідомленні наголошується, що жінки становлять більшість, а саме 55% від загальної чисельності персоналу Єврокомісії.

"Рівень зайнятості жінок в країнах Європейського Союзу досягнув небувало високого рівня – 65,5% у 2016 році, проте все ще є велика різниця із зарплатою 77% чоловіків", – відзначили у повідомленні.

У заяві вказується, що Європейська комісія присвятила 2017 рік викоріненню всіх форм насильства щодо жінок і дівчаток.

"Комісія продовжить моніторинг гендерних аспектів запобігання та боротьби з торгівлею людьми… ЄК має намір приділити особливу увагу допомоги жінкам та дівчаткам по всьому світу", – йдеться у заяві.

"Ми не повинні і ми не перестанемо боротися за гендерну рівність, щоб жінки та дівчата були в безпеці, і мали можливість повністю реалізувати свій потенціал. Європейський Союз прагне, як це було 60 років тому, забезпечити рівність для жінок у всьому світі", – резюмується у заяві.

Додамо також, що під заявою підписалися:

перший віце-президент Франс Тіммерманс,

високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні,

комісар з бюджету і людських ресурсів комісар Гюнтер Еттінґер,

комісар з європейської політики сусідства переговорів і розширення Йоганнес Ган,

комісар з міжнародного співробітництва та розвитку Невен Міміца,

комісар з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос,

комісар з питань зайнятості, соціальних справ, навичок і мобільності робочої сили Маріанн Тіссен,

комісар з гуманітарної допомоги і комісар кризового управління Крістос Стіліанідес,

комісар з правосуддя, споживачів та гендерної рівності Віра Юрова.