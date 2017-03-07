ЄС відмовився від ідеї переговорів з Молдовою за участю РФ

Євросоюз відмовився від пропозиції президента Молдови Ігоря Додона про проведення тристоронніх переговорів за участю Росії з питань імплементації Угоди про асоціацію Молдова-ЄС.

Таку позицію озвучив глава делегації Євросоюзу в Молдові Піркка Тапіола, передає Укрінформ.

"У Європейського союзу і Республіки Молдова - двосторонні відносини, і ми готові і далі проводити переговори саме в такому форматі", - підкреслив Тапіола.

Дипломат зазначив, що Угода про асоціацію не є перешкодою для відновлення економічних відносин з Росією, а Євросоюз тільки вітає відновлення експортно-імпортних відносин між Молдовою і РФ

Раніше Додон заявив, що необхідно провести тристоронні переговори за участю Європейського союзу і Росії з приводу євроінтеграції країни.

"Є Росія, є ЄС, у нас є угода про вільну торгівлю і з однією стороною, і з іншою. Ось Росія - ЄС, у них якісь взаємні санкції, але через це страждаємо ми, маленька країна. Нас тягне один в один бік, то один - в іншу", - заявив Додон.