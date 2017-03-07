ЄС закликав Україну створити антикорупційний суд

Голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі закликав Україну до створення антикорупційного суду.

Про це інформує представництво ЄС в Україні на своїй сторінці у Twitter.

У свою чергу, Мінгареллі зазначив, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) "роблять важливу роботу".

"Боротьба з корупцією - головний виклик, для цього Україна має потребу в спеціалізованих антикорупційних судах", - йдеться у повідомленні.

У представництві також наголосили, що НАБУ і САП "роблять важливу роботу, особливо останніми днями".

"Приємно бачити, коли суди вдаються до дій", - додав пан Мінгареллі.

Нагадаємо, вчора Сполучені Штати закликали Україну створити суд, який спеціалізуватиметься на антикорупційних справах.