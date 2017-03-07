З квітня українська віза для іноземців стане дешевшою

Уряд України спростив правила отримання віз для в'їзду в країну. Згідно з постановою Кабінету міністрів України №118 від 1 березня, подати анкету для цього можна буде онлайн через веб-сторінку міністерства закордонних справ України.

Строк оформлення віз буде скорочений - звичайні будуть робити не 15 днів, як до сих пір, а 10. Термінову візу можна буде зробити за 5 днів. Нові правила набудуть чинності з квітня 2017 року, передає DW.

Зробити візу також стане дешевше - замість 85 доларів тепер іноземці будуть платити консульский збір у розмірі 65 доларів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Однак за термінове оформлення віз чи оформлення у позаробочий час доведеться заплатити 130 доларів.

Також Кабмін затвердив перелік 33 країн, громадяни яких можуть оформляти візи для в'їзду до України безпосередньо на кордоні. Серед них Австралія, Індія, Індонезія, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Оман. За оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон треба буде сплатити консульський збір у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - зараз це 2550 гривень.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в понеділок 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян низки мусульманських країн.