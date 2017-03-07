За день бойовики 53 рази обстріляли позиції ЗСУ

Бойовики з початку доби 53 рази обстрілювали позиції українських військових у зоні проведення АТО на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Унаслідок бойових дій трьох українських бійців було поранено, одного травмовано.

"На донецькому напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстріляли Північне, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів і стрілецької зброї – Троїцьке, Піски і Зайцеве. По Пісках вели вогонь БМП загарбників. На маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку і Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багато разів обстрілювали Водяне, Мар'їнку, Талаківку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар'їнку, Широкине", - йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, на луганському напрямку бойовики з 122-мм артилерії обстріляли Кримське, з мінометів – Кримське і Новотошківське, а з ПТРК неодноразово обстрілювали Новотошківське. "Зі стрілецької зброї – Новоолександрівку і Новозванівку", - додали в штабі.