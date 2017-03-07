За плагіат можуть встановити адміністративну відповідальність

У Верховній Раді триває робота над розробкою проекту закону "Про освіту", зокрема, учасники робочої групи обговорили пропозиції до статті 42 законопроекту "Академічна доброчесність".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Порушенням академічної доброчесності вважається плагіат, фабрикація - фальсифікація результатів досліджень, обман, списування, хабарництво, за що педагогічні, науково-педагогічні й наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності", - наголосили фахівці.

На їх думку, дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає передусім надання достовірної інформації про результати дослідження та власну наукову та науково-педагогічну діяльність.

Проект закону "Про освіту" зареєстрований у парламенті за №3491-д, ухвалений в першому читанні 6 жовтня 2016 року.