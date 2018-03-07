Апеляційний суд залишив під вартою екс-депутата Шепелева

Апеляційний суд Києва визнав законним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому депутату Верховної Ради Олександру Шепелеву. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що 6 березня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Шепелева.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 лютого 2018 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Шепелева, - без задоволення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 лютого Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Олександру Шепелеву у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року. Його було затримано 8 лютого, він є фігурантом низки кримінальних справ.

Пізніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за ст. 332 Кримінального кодексу за організацію невстановленими особами незаконного перетину державного кордону для Шепелева, що перебував у розшуку.