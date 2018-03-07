Час подумати про посилення санкцій за Крим, - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що настав час подумати про посилення санкцій за Крим.

Про це він заявив під час виступу у варшавській філії The German Marshall Fund в середу, повідомляє Укрінформ.

“Важливо, що США, ЄС, Україна та інші країни не визнають російської анексії Криму. Я думаю, що настав час подумати про те, як ми можемо зробити нашу позицію більш жорсткішою, включаючи наслідки за поїздки (політиків - ред.), торгівлю і бізнес-контакти з цією територією”, - заявив Волкер.

Він зазначив, що проблеми з Кримом є ідентичними до окупованого Донбасу. Єдиною різницею Волкер назвав те, що на відміну від Донбасу на лінії розмежування немає регулярних бойових дій з українськими військами.

Під час візиту до Варшави Волкер зустрівся з главою МЗС Польщу Яцеком Чапутовичем та головою канцелярії президента Польщі Кшиштофом Щерським. Під час цих зустрічей обговорено питання регіональної безпеки і шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, що Мінкульт України розширив "чорний список" російських гастролерів.