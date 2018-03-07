Частина виграних у "Газпрому" коштів має надійти до держбюджету України, - Данилюк

Міністерство фінансів України очікує, що частина виграних у ПАТ "Газпром" коштів в Стокгольмському арбітражі (НАК "Нафтогаз України відсудив у "Газпрому" за транзитним позовом більше 2,5 млрд доларів) надійде до державного бюджету України. Про це розповів міністр фінансів Олександр Данилюк, передає "РБК-Україна".

"Ми розраховуємо, що значна частина цих грошей надійде в бюджет. Конкретна сума виплати у вигляді дивідендів або податку на прибуток буде розрахована після відображення рішення арбітражу у фінансовій звітності "Нафтогазу" і аудиту", - зазначив Данилюк.

Він також зазначив, що уряд шукає рішення в питанні ціни на газ, так як дія постанови по спеціальним зобов'язанням для "Нафтогазу" закінчується через місяць.

"Також важливо розуміти процес: будь-яке рішення уряду, яке стосується перегляду тарифів, почне діяти не раніше, ніж через два місяці після прийняття рішення. Тарифи на підставі рішення уряду повинні бути перераховані для кожної компанії на ринку незалежним регулятором - Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ). Цей процес вимагає часу", - підкреслив Данилюк.

Крім того, він додав, що будь-яке рішення по тарифи буде так чи інакше впливати на обсяг субсидій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу "Нафтогазу" за транзитним позовом і з урахуванням раніше присудженої на користь "Газпрому" суми за контрактом на поставку зобов'язав російську сторону виплатити НАК 2,56 млрд доларів.