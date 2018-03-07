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Вперше за свою історію існування Coca-Cola планує випустити алкогольний напій

7 березня, 2018 - 11:08
Фото Reuters

Coca-Cola планує вперше за 130 років існування компанії випустити алкогольний напій, пише The Telegraph.

Рішення про випуск нового продукту, призначеного, насамперед, для японського ринку, в керівництві компанії назвали історичним.

Так, Coca-Cola планує завоювати частку в сегменті "чжухай" — напоїв з фруктовими смаками, які містять близько 5% алкоголю.

Зазначимо, що ринок напоїв "чжухай", за даними японських аналітиків, з 2013 року демонструє щорічне зростання на 5-25%.

Coca-Cola, як і інші виробники газованих безалкогольних напоїв останні роки стикається зі зниженням продажів по всьому світу. Така тенденція пов'язана з тим, що споживачі скорочують споживання напоїв, що містять цукор.

Джерело: 112 Україна

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