Депутат Житомирської облради намагався покінчити життя самогубством

Покінчити життя самогубством намагався депутат Житомирської обласної ради у Коростені. Про це повідомив начальник ГУ НП у Житомирській області Вячеслав Печененко на своїй сторінці у Facebook.

Повідомлення про госпіталізацію до Коростенської лікарні надійшло сьогодні зранку. Чоловіка 1976 року народження з місця проживання забрала швидка - у постраждалого діагностували вогнепальне поранення.

"У ході наших першочергових заходів встановлено, що поранений цього ж ранку зателефонував матері та повідомив про намір вчинити самогубство. Нині медики намагаються врятувати життя чоловіка, який, як з'ясувалось, є депутатом обласної ради. Поліція перевіряє усі обставини події та можливі версії", - написав Печененко.

Як повідомляє УНН, депутатом є представник фракції УКРОП, який є членом комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку Житомирської обласної ради. Він проживає в Коростені та є приватним підприємцем. Наразі чоловік із пораненням черевної порожнини перебуває в Коростенській районній лікарні.