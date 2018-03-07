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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Держдеп США спростував інформацію ЗМІ про заборону на двосторонні контакти з Польщею

7 березня, 2018 - 11:29
Фото: PAP

Держдепартамент США заявив, що інформація, яка з'явилася в ЗМІ, про запровадження у Білому домі заборони на двосторонні контакти з Польщею через закон про Інститут національної пам'яті є неправдивою. Як заявила офіційний представник Держдепу Гізер Нойєрт, Польща все ще є близьким союзником США, передає Onet.pl.

Окрім того, вона також додала, що спілкування між Вашингтоном і Варшавою продовжується.

"Однак це не означає, що ми згодні з ухваленим законом, і ми це чітко дали зрозуміти", - додала Нойєрт.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомили, що США ухвалили негласні санкції проти Польщі через скандальний закон про Інститут національної пам'яті. Зокрема, за інформацією журналістів, для польської влади запроваджується заборона двосторонніх контактів на вищому рівні Білого дому. Також американці нібито попередили Польщу також про блокування фінансування спільних військових проектів.

У Міністерстві закордонних справ Польщі незабаром спростували ці повідомлення.

Джерело: Новое время

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