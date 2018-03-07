Детективи НАБУ проводять обшуки у справі за заявою Супрун

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії у кримінальній справі, порушеній за заявою виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на прес-службу НАБУ.

"Дійсно, детективи НАБУ проводять слідчі дії у справі, яка була відкрита за заявою виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун", - зазначили в антикорупційному відомстві.

Народний депутат України Олег Ляшко підтвердив проведення обшуків у свого помічника Олександра Богачова. Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"НАБУ проводить обшуки у мого помічника Олександр Богачов, який начебто пропонував хабара Уляні Супрун за поставку медичного обладнання у міську лікарню міста Вишневого", повідомив він.

Політик написав, що "виконуючи політичне замовлення, вони вже не знають, що вигадати у намаганні дискредитувати мене і мою команду", та додав, що "Олександра Богачова я не здам нікому".

Водночас у приймальні міського голови Вишневого Іллі Дікова спростували поширену в ЗМІ інформацію про обшуки детективів НАБУ.

"Ніякі обшуки у нас не проводяться", - сказала секретар міського голови.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що НАБУ проводить обшуки у помічника депутата Олега Ляшка Олега Богачова в справі стосовно пропозиції хабара в.о. міністру охорони здоров'я Уляні Супрун.

Зазначалося, що аналогічні слідчі дії у цій справі також проходять у міського голови Вишневого на роботі і вдома. Нібито помічник-консультант Ляшка – Олег Богачов – від імені мера Вишневого пропонував Супрун квартиру в новобудові у Вишневому, якщо вона посприяє в отриманні медичного обладнання для міської лікарні Вишневого.