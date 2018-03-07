Для ЗСУ готують нову партію танків Т-84

"Завод ім. Малишева" та Харківське КБ імені Морозова готують чергову партію основних бойових танків Т-84 для передачі до Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

"Роботи, які проводять харківські підприємства, направлені на ремонт та модернізацію бойових машин, які згодом буде передано Збройним силам України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що ДП "Завод ім. Малишева" провів ремонт чергової партії Т-84, бойові машини пройшли процедури перевірки, відновлення або повної заміни всіх основних вузлів та агрегатів.

Після цього танки були направлені на "ХКМБ ім. Морозова", де зараз проходять модернізацію. На Т-84 проводиться заміна електронних систем, в тому числі, встановлюються цифрові захищенні радіостанції. Також значну модернізацію проходить прицільний комплекс Т-84.

Завдяки цим заходам буде значно підвищено бойову ефективність Т-84 за будь-яких умов погоди та часу доби, використання противником активних або пасивних перешкод на полі бою у радіо-, інфрачервоному та оптичному діапазоні.

Після проведення всіх робіт партія Т-84 буде направлена на випробування, які проходитимуть у присутності представників Міноборони.

Основний бойовий танк Т-84 знаходиться на озброєнні Збройних сил України. Він оснащений 125-мм гарматою з автоматом заряджання, яка, в тому числі, здатна вести вогонь керованими високоточними протитанковими ракетами із дальністю знищення цілей близько 5 км. Завдяки 1200-сильному двигуну майже 50-тонний Т-84 може розвивати швидкість до 70 км/год.