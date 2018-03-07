До Вінниці вперше привезли факсимільні репродукції графічних творів Тараса Шевченка

До 204-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря Вінницький обласний художній музей презентував виставку «Шевченка-художник». У експозиції представлені 25 факсимільних репродукцій графічних творів митця з колекції Національного музею Тараса Шевченка. Всі вони зроблені з оригіналів художніх творів Кобзаря, виконаних у різних графічних техніках за весь період його творчого життя. Доповнив експозицію портрет Кобзаря, який написав невідомий автор. Робота тільки-но повернулася з реставрації, датується 20-ми роками минулого століття.

«Свої графічні роботи Шевченко виконував у складній техніці офорт, яка вимагає надзвичайно багато зусиль. На мідній пластині, за допомогою ювелірної голки, робиться відтиск зображення. Згодом пластина заповнюється спеціальною речовиною, протравлюється та заповнюється чорнилами. Потім робиться відтиск пластини. Це трепетна і копітка праця, – переконує в.о. директора Вінницького обласного художнього музею Руслан Паламаровський. – До річниці від дня народження Кобзаря ми маємо можливість представити кращі репродукції його творів. Це роботи з точною передачею усіх особливостей, які дають можливість вловити унікальність оригінальних Шевченкових картин. До нашого музею вони потрапили завдяки співпраці із Національним музеї Тараса Шевченка. Нині ми маємо гарні стосунки і з директором закладу, і з головним зберігачем фондів. Тому сподіваємося, що до ювілею Кобзаря у наступному році, презентуємо виставку вже з оригінальними роботами митця».

В експозиції представлені як роботи-ілюстрації до його творів, так і власні зображення художника. Одним із найвдаліших і найбільш схожим із усіх прижиттєвих зображень Шевченка вважається автопортрет (офорт), створений за світлиною Деньєра 1859 року.

Вінничани мають можливість побачити факсимільні репродукції графічних робіт Тараса Шевченка до 30 березня поточного року. Музейники вже зараз інтригують, що копії шевченкових офортів нікого байдужим не залишать.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора