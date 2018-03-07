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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Доба в АТО: 3 ворожі обстріли, загинув український військовий

7 березня, 2018 - 08:51
Фото Reuters

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, досягнуті напередодні у Мінську.

Загалом, минулої доби, агресор провів 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. Внаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – неподалік Малинового.

У свою чергу, на Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки.

Джерело: День

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