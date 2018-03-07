Електронні годинники у 25 країнах Європи почали відставати від реального часу на 6 хвилин

Електронні годинники, вбудовані у побутову техніку, сповільнились по всій Європі: з середини січня вони почали відставати від реального часу на 6 хвилин. Про це повідомляє ЄП з посиланням на TVN24.

Останнім часом жителі Європи почали помічати, що годинники, вбудовані в радіоприймачі, духовки та мікрохвильові печі, стали йти повільніше. Як з’ясувалось, це явище не поодиноке, а має загальноєвропейський масштаб. З середини січня затримка у показі реального часу склала 6 хвилин і охопила 25 європейських країн.

Справа в тому, що цифрові годинники, вмонтовані у техніку, використовують частоту енергетичної мережі. Ця мережа у Європі працює на стабільній частоті 50 герц або 50 циклів на секунду. Цифрові годинники, відраховуючи ці цикли, точно налаштовують свій показ часу. Однак коли частота падає протягом тривалого часу, виникають проблеми.

ENTSOE, європейська мережа системних операторів передачі електроенергії, повідомила, що з середини січня цього року у районі від Іспанії до Туреччини та від Нідерландів до Польщі зафіксоване безперервне відхилення від частоти у 50 герц. Це пов'язано з браком необхідної енергії.

Недостача енергії зараз становить 113 гігават-годин. Такого відхилення раніше ніколи не траплялося.

ENTSOE вважає, що збій виник через проблему у контрольному блоці SMM (Сербія, Македонія, Чорногорія), а конкретно - у Косово та Сербії.