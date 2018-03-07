ФФУ підтримає проекти соцреабілітації ветеранів АТО, - Павелко

У Будинку футболу 6 березня відбулася зустріч президента Федерації футболу України (ФФУ) Андрія Павелка з керівниками, активістами та учасниками громадських організацій, що представляють інтереси ветеранів АТО, з різних областей країни. Про це йдеться в повідомленні прес-служби на сайті ФФУ.

Зокрема, за даними прес-служби, це були безпосередні учасники бойових дій, практично у кожного з них є бойові нагороди. Так, у Київ приїхав голова Об'єднання воїнів АТО Хмельницькій області Сергій Чиж, а також голова Об'єднання "Крила АТО" при Львівській міській раді Юрій Руденко.

На зустрічі також були присутні колишній координатор батальйону імені генерала Кульчицького, народний депутат Андрій Антонищак, колишній командир полку "Дніпро-1", народний депутат Юрій Береза, віце-президент ФФУ, куратор національної збірної України серед ветеранів Олег Собуцький, заслужений тренер України, керівник Комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич, а також засновник волонтерської групи "Добровоз" Олексій Мочанов.

У ході бесіди учасники зібрання обговорили ключові питання організації футбольних змагань, у яких беруть участь військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів і ветерани АТО. Таких турнірів в Україні проводиться декілька, в тому числі, наприклад, і Федерацією футболу учасників АТО. Федерація футболу України прийняла рішення об'єднати їх в один масштабний проект і надати допомогу в його організації на всеукраїнському рівні, запропонувавши проводити Відкритий чемпіонат Героїв АТО.

"Головне для всіх нас – це єдність і взаєморозуміння. Не можна піддаватися на провокації і конфліктувати на догоду нашому ворогові – зовнішнього агресора. Федерація футболу України з самого початку бойових дій на Донбасі розуміла важливість надання допомоги нашим військовим і всіляко підтримувала і підтримує будь-які ініціативи, що сприяють соціальній реабілітації героїв АТО. Ми завжди з великою радістю допомагаємо в організації турнірів, в яких беруть участь захисники України, ініціюємо проекти, спрямовані на надання допомоги військовим госпіталям, а також підтримку дітей героїв АТО, і готові розвивати таке співробітництво", – сказав Андрій Павелко.

Для більшої ефективності президент ФФУ запропонував сформувати спільну робочу групу, куди увійдуть представники керівництва ФФУ та лідери громадських організацій учасників АТО.

"Пропоную протягом наступного тижня учасникам групи напрацювати загальні ідеї щодо формату майбутніх змагань і нових проектів, спрямованих на соціальну та психологічну підтримку наших героїв. З боку ФФУ ми гарантуємо цілковиту підтримку цих пропозицій", – сказав Павелко.

Куратором спільної робочої групи був обраний віце-президент ФФУ Олег Собуцький, який пообіцяв провести новий сезон футбольних змагань серед військовослужбовців, правоохоронців і героїв АТО на найвищому рівні.

"Ми зробимо все, що потрібно, щоб учасники Відкритого чемпіонату Героїв АТО були забезпечені всім необхідним для виступу на змаганнях -- формою, м'ячами, суддівством і загальною організаційною підтримкою ФФУ", – підкреслив Собуцький.

У свою чергу відомий волонтер Олексій Мочанов закликав героїв АТО не піддаватися на провокації псевдоактивістів, які намагаються використати їх у політичних цілях.

"На жаль, останнім часом учасники АТО часто виявляються по різні сторони барикад у різних політичних і корпоративних конфліктах. Нам важливо уберегти дітей від таких історій і забезпечити їх повноцінною соціальною реабілітацією, а не політикою", – підкреслив Мочанов.