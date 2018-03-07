Forbes включив до списку найбагатших людей світу 7 українців

Американський журнал Forbes включив до списку найбагатших людей світу 7 громадян України. Про це йдеться на сайті журналу.

Найбагатшим українцем уже кілька років поспіль залишається власник компанії СКМ Рінат Ахметов, який цьогоріч посів 334 позицію в рейтингу. Його статки оцінюють у $5,5 млрд.

Другим найбагатшим українцем виявився власник залізорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго зі статками $1,6 млрд. На третьому місці серед українських багатіїв - власник аграрного холдингу МХП Юрій Косюк, активи якого оцінили у $1,5 млрд.

Четверту сходинку посів засновник Інтерпайпу, медіа-холдингу StarLightMedia та EastOneGroup Віктор Пінчук з $1,4 млрд. Також до рейтингу потрапили екс-власники "Приватбанку" Геннадій Боголюбов ($1,2 млрд) та Ігор Коломойський ($1 млрд). Через націоналізацію "Приватбанку" їхні статки зменшилися.

Останній українець у списку Forbes - народний депутат Вадим Новинський зі статками в $1 млрд.