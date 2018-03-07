Іран втричі збільшив виробництво ракет

Голова Корпусу вартових Ісламської революції Ірану з аерокосмічних питань Амір Хаджизаде заявив, що країна втричі збільшила виробництво ракет. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранське агентство новин Fars.

"Наше виробництво збільшилося втричі у порівнянні з минулим", - сказав він.

Водночас чиновник не уточнив, про який саме проміжок часу йдеться.

Хаджизаде також повідомив, що уряд, парламент та інші іранські чиновники погодилися, що в країні є необхідність у виробництві ракет класу "земля-земля".

Як повідомлялося, у січні Іран знову відповів відмовою на вимоги президента США Дональда Трампа внести зміни в договір про атомну програму Тегерана.