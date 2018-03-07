Кияни 9 березня зможуть оплатити проїзд у метро віршами Шевченка

9 березня квитком на проїзд у столичній підземці стануть вірші Тараса Шевченка.

Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

Так відсвяткувати день народження видатного українського поета вирішив ПриватБанк з Київським метрополітеном.

"Все, що потрібно, - при вході до метро на станціях "Тараса Шевченка" та "Майдан Незалежності" продекламувати вірш великого Кобзаря, і наш промоутер пропустить вас безкоштовно за допомогою безконтактної картки ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оплатити проїзд віршем можна буде з 10.00 до 11.30 на станції “Тараса Шевченка” та з 12.00 до 14.00 на станції “Майдан Незалежності".