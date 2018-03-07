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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Мей розповіла, як Британія бойкотуватиме ЧС-2018 у РФ

7 березня, 2018 - 18:54
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей прокоментувала можливість часткового бойкоту ЧС-2018, який пройде в Російській Федерації.

Про це повідомляє Mirror.

За словами Мей, міністри її кабінету можуть відмовитися від відвідування ЧС-2018, але цього не зможе зробити футбольна збірна Англії.

"Залежно від того, як піде розслідування отруєння, що мало місце в Солсбері, уряду доцільно розглянути питання про те, чи повинні міністри і інші посадовці бути присутніми на чемпіонаті світу в Росії", - сказала Мей.

Нагадаємо, що Британія та ЄС близькі до угоди про права експатріантів.

Джерело: День

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