Мей розповіла, як Британія бойкотуватиме ЧС-2018 у РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей прокоментувала можливість часткового бойкоту ЧС-2018, який пройде в Російській Федерації.

Про це повідомляє Mirror.

За словами Мей, міністри її кабінету можуть відмовитися від відвідування ЧС-2018, але цього не зможе зробити футбольна збірна Англії.

"Залежно від того, як піде розслідування отруєння, що мало місце в Солсбері, уряду доцільно розглянути питання про те, чи повинні міністри і інші посадовці бути присутніми на чемпіонаті світу в Росії", - сказала Мей.

Нагадаємо, що Британія та ЄС близькі до угоди про права експатріантів.