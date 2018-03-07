Мінкульт України розширив "чорний список" російських гастролерів

Міністерство культури України розширило "чорний список" діячів, які створюють загрозу національній безпеці. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Міньков Олександр Віталійович, Баширов Олександр Миколайович, Долматов Олексій Сергійович (більш відомий під псевдонімом Guf), Фрейндліх Аліса Брунівна, Циганова Вікторія Юріївна, Буйнов Олександр Миколайович, Доліна Лариса Олександрівна", - йдеться в наказі відомства.

Нагадаємо, Міністерство культури України за поданням Служби безпеки України внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, трьох російських акторів і режисера.

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