Міноборони: За 2 роки військові пенсії зростуть приблизно удвічі

Пенсійний фонд з другої половини березня розпочне виплати перерахованих пенсій військовослужбовцям. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

"Основі виплати розпочнуться з 1 квітня. Пенсії будуть перераховані з 1 січня 2018 року. Тобто, в квітні військові пенсіонери отримають перераховану пенсію за січень-квітень. Пенсії будуть перераховані за довідками уповноважених структур, в яких особи проходили службу — Міноборони, МВС та інші. Пенсіонерам не потрібно окремо звертатися до Пенсійного фонду", - йдеться у повідомленні.

Для перерахунку пенсій військовослужбовцям (окрім осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ) будуть враховані: оклад за посадою, оклад за спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років.

При перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ враховуватимуться: оклад за посадою, оклад за спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, премія за січень 2016 року.

Пенсії будуть підвищуватись поетапно. На першому етапі, починаючи з 1 січня 2018 року, пенсії для військовослужбовців підвищаться в середньому на 1500 грн. З 1 січня 2019 року пенсії зростуть в середньому ще на 750 грн. І з 1 січня 2020 року — ще в середньому на 750 грн. Таким чином за два роки військові пенсії зростуть приблизно удвічі. Зараз середня пенсія військових складає 2898,41 грн.

При перерахунку пенсій також враховано вимоги Закону «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій осіб» в частині перерахунку пенсій колишнім працівникам МВС відповідно до закону «Про Національну поліцію України». Пенсії їм буде перераховано з 1 січня 2016 року з розстрочкою виплати коштів за попередній період. Тобто з 1 січня 2018 року вони будуть отримувати нові пенсії, а сума за попередній період їм буде виплачуватись починаючи з 1 січня 2019 року.

Загалом пенсії будуть переглянуті для 12 силових відомств. Підвищені пенсії мають отримати майже 498 тис. осіб. У бюджеті Пенсійного фонду передбачено 7,8 млрд грн. для підвищення військових пенсій.