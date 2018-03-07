Місія ООН за півроку може створити умови для виборів на Донбасі, - Волкер

Особливий статус для Донбасу можливий за умови виведення російських військ з регіону, ліквідації "ДНР" та "ЛНР", а також надання миротворчій місії ООН мандату на відновлення безпеки.

Про це заявив у середу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час виступу у варшавській філії The German Marshall Fund, повідомляє Укрінформ.

"Якщо ця територія залишається окупованою Росією і на ній діють неконституційні утворення "ЛНР" і "ДНР", то як імплементувати цей статус? Для цього потрібні мир і безпека, аби провести виборчу кампанію, щоб могла діяти виборча комісія, щоб кандидати могли вести свою кампанію, щоб люди могли повернутися додому. Для цього нам необхідно мати там миротворців ООН приблизно шість місяців, які створять умови для проведення виборів", - заявив Волкер.

Він підкреслив, що пропозиції США є наступними: Росія має вийти з окупованих територій, "ЛНР" та "ДНР" має бути розформовано, а миротворчій місії ООН має бути надано мандат на встановлення безпеки на всій території Донбасу, включно з ділянкою українсько-російського кордону.

"Я переконаний, що Україна відчуває свою відповідальність і готова це зробити", - підкреслив спецпредставник держдепартаменту США. Натомість Росія, як наголосив Волкер, не хоче віддавати контроль над окупованою територією.

Спецпредставник США наголосив, що Вашингтон пропонує повноцінну місію ООН на Донбасі, дії якої ніхто не обмежуватиме, як це зараз робиться на окупованих територіях у випадку із місією ОБСЄ.

За його словами, щодо питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі з мандатом на гарантування безпеки на всій території США перебувають у постійному контакті з представниками “нормандської групи”, членами НАТО та ЄС, зокрема й Польщею.

"Ми хочемо показати Росії, що це не лише якась американська ідея, а це - міжнародні реалії, з якими вона має рахуватися", - констатував американський дипломат.

Волкер зазначив, що зараз США працюють над тим, щоб переконати Росію, що подальша окупація Донбасу не в її інтересах.

"Ми намагаємося показати Росії, що ціна окупації для неї є високою й надалі вона лише зростатиме. Тому ми сподіваємося, що Росія прийме інші стратегічні рішення у майбутньому", - констатував спецпредставник США.

Він зауважив, що Росія усе ще очікує, що ситуація в Україні повернеться до періоду перед 2014 роком і до влади у країні прийдуть проросійські сили.

"Але реальність є такою, що російська агресія й окупація частини території призвели до зворотнього - до більшого єднання українців навколо національних цінностей і орієнтації України на Захід, чого раніше не було. Вони (росіяни — ред.) втратили для себе молоде покоління українців", - наголосив Волкер.

За його словами, "неможливими" є продуктивні відносини США з Росією без розв'язання конфлікту на сході України.

Він також нагадав, що зараз діють санкції ЄС та США проти Росії, "які посилюватимуться", а Вашингтон надає військову допомогу Україні, нещодавно знявши обмеження на постачання зброї.

Також Волкер вважає, що настав час подумати про посилення санкцій за Крим.