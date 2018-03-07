МЗС Туреччини засудило спалення турецького прапору на демонстрації у Греції

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило спалення турецького прапору на демонстрації у Греції. Про це йдеться у заяві відомства, повідомляє Daily Sabah.

"Ми рішуче засуджуємо спалення нашого прапора на демонстрації проти Туреччини, яку організувала расистська політична партія в Афінах 5 березня", - зазначається в заяві.

У турецькому відомстві додали, що очікують від грецьких органів арешту тих, хто зробив такий "огидний" акт проти турецького прапору, та якомога швидшого притягнення їх до відповідальності.

Зазначається, що нещодавно виникла напруга у відносинах між Туреччиною і Грецією через спірні острови в Егейському морі та арешт двох грецьких солдатів за обвинуваченнями у шпигунстві й незаконному перетині кордону в північно-західній провінції Едірне.