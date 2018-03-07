На "5 каналі" 11 березня стартує сезон документалістики

У неділю, 11 березня, о 22:10 «5 канал» розпочинає сезон документалістики циклом фільмів «Справжній детектив».

Відкриває документальний цикл серіал канадського виробництва 2016 року «Справжній детектив». Щонеділі о 22:10 на глядачів чекає (до уваги глядачів -) прем’єрний показ нової 45-хвилинної серії.

Сюжетні лінії документальної драми «Справжній детектив» побудовані на розслідуваннях реальних злочинів. Кожна з 24-х серій - це розповідь учасників та реконструкція реальних подій. Динаміка розгортання сюжетів тримає глядачів у напрузі до фінального акорду, дозволяючи за законами жанру вибудовувати власні версії розвитку подій.

Телеглядачі «5 каналу» поринуть в інтригу загадкових обставин та мотивів, які штовхають людей на скоєння злочинів. Які загадки може приховувати «звичайний» сусід по вулиці, як убезпечити себе від непомітної загрози, що може бути поруч із помешканням твоєї родини; варто покладатися на щасливий випадок чи пильнувати власну безпеку самому – теми і сюжети з реального життя, що дають поживу для роздумів кожному.

Володимир Мжельський, шеф-редактор «5 каналу»: «Чому саме реальні детективні історії на інформаційному каналі? Тому що загальна напруженість ситуації в країні призводить до непередбачуваних проявів в житті кожного громадянина у безпосередній близькості. Розумні люди вчаться на чужих помилках і роблять висновки, попереджений-захищений. Тож пильнуйте себе разом з «5 каналом».

Дивіться на «5 каналі» прем'єрний показ нових серій документального циклу фільмів «Справжній детектив» щонеділі, з повтором щосуботи, о 22:10.