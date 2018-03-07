НАБУ відкрило виробництво на службовців НКРЕКП, - ЗМІ

НАБУ у лютому 2018 року порушило кримінальну провадження щодо зловживань службовим становищем посадовими особами Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) при прийнятті регуляторних рішень на користь енергетичних підприємств холдингу "ДТЕК". Про це стало відомо під час допиту журналіста видання детективом НАБУ з цього приводу, повідомляють "Наші гроші".

Згідно з інформацією видання, з наявних матеріалів у НАБУ зробили висновок, що протягом 2016-2017 років службові особи Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, зловживаючи службовим становищем. Фактично діючи в інтересах товариств енергетичного холдингу "ДТЕК", вони брали регуляторні рішення на користь зазначених товариств, внаслідок чого завдали серйозної шкоди інтересам інших виробників електроенергії.

У рамках досудового розслідування досліджуються, зокрема, обставини прийняття рішень НКРЕКП щодо порядку розподілу уповноваженим банком коштів з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання ДП "Енергоринок". В результаті було порушено провадження №52018000000000158 за ст. 364 і 191 ККУ.