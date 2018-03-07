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Намір Собчак законно відвідати окупований Крим для нелегітимної виборчої кампанії є "політичною шизофренією", - Клімкін

7 березня, 2018 - 09:52
Фото з архіву "Дня"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував бажання кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак відвідати окупований Крим з дозволу офіційного Києва.

"Дотримуватися українського законодавства для в'їзду в окупований Крим - це звичайно позитив. Але законний в'їзд для ведення нелегітимною кампанії для нелегітимних виборів на окупованій території - це точно шизофренія. Звичайно, політична", - написав Клімкін у Twitter.

За словами глави української дипломатії, для спілкування з кримськими татарами потрібно їхати в Київ і зустрітися з представниками Меджлісу.

"Сподіваюся, пані Собчак на стороні цивілізованого світу", - підсумував Клімкін.

Напередодні Собчак заявила , що звернулася в українське посольство за дозволом на поїздку в окупований Крим.

"Якщо я поїду до Криму, то тільки через Україну. Якщо я отримаю дозвіл на цей в'їзд, я поїду туди", - сказала вона.

Джерело: День

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