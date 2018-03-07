НАТО має посилити заходи зі стримування Росії, - МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер закликав НАТО до посилення заходів стримування Росії. Про це він заявив під час візиту до США, повідомляє ЄП з посиланням на портал ERR.

"Порушення загальноприйнятих принципів міжнародного права і недотримання Росією взятих на себе зобов'язань вимагає посилення заходів стримування не тільки в країнах Балтії, а й в НАТО в цілому", - заявив Міксер.

"Ми завжди погоджувалися зі Сполученими Штатами, що європейські союзники повинні збільшувати свої витрати на оборону і, безумовно, це питання буде обговорюватися на липневому саміті НАТО в Брюсселі", - додав він.

За його словами, як країни ЄС, так і США повинні бути готовими до запобігання загрози, яка йде від Росії.

"Для країн Балтії гібридні загрози і ворожа пропаганда - явище не нове, але на сьогодні Росія значно розширила фронт своєї інформаційної війни. Важливо, щоб все суспільство знало про небезпеки, і було готове розпізнавати неправдиву інформацію", - підкреслив Міксер.