Новий закон про приватизацію набув чинності

В Україні набув чинності закон № 2269-VIII "Про приватизацію державного та комунального майна". Вчора, 6 березня, документ було опубліковано в парламентській газеті "Голос України".

Закон передбачає спрощення градації об'єктів приватизації, є тільки велика з вартістю активів понад 250 млн грн і мала. Перелік об’єктів великої приватизації затверджує Кабмін за поданням Фонду державного майна України, малої ж приватизації — Фонд держмайна, комунальної власності — місцеві ради.

При цьому об'єкти малої приватизації мають намір продавати виключно на електронних аукціонах.

При опрацюванні до другого читання в документі розширено перелік об'єктів, які не можна приватизувати. Так, до них належать державні медзаклади і заклади освіти.

До переліку тих, хто не може бути покупцем, додали представників Російської Федерації; юросіб, дані про бенефіціарних власників яких не розкрито; фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, тощо.

Для контролю над здійсненням приватизації створюють Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації.

Органи приватизації мають оприлюднювати в ЗМІ дані про приватизаційні процеси.

Нагадаємо, у січні 2018 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає нові правила здійснення приватизації комунальних та державних підприємств. 2 березня президент Петро Порошенко підписав цей закон.