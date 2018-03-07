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Поліція проводить обшуки в будівлі Запорізької ОДА

7 березня, 2018 - 17:08
Фото з Facebook

Співробітники Головного управління Національної поліції у Запорізькій області проводять обшуки в будівлі обладміністрації, зокрема у приміщеннях Управління капітального будівництва.

Про це повідомляє начальник обласного управління поліції Олег Золотоноша на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, чиновники адміністрації підозрюються в розкраданні 3,2 млн гривень при будівництві дитячого садка.

"Сьогодні слідчі і оперативники проводять обшуки в Запорізькій ОДА. Вручено повідомлення про підозру посадовим особам. Вони підозрюються у розкраданні бюджетних коштів, виділених на будівництво дитячого садка на 140 місць", - написав Золотоноша.

В результаті спільної роботи оперативників та слідчих поліції, процесуальних керівників прокуратури області задокументована злочинна діяльність групи осіб, які діяли за попередньою змовою.

Джерело: День

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