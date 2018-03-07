Президент Австрії відвідає Україну з робочим візитом

Наступного тижня президент Австрії Александер Ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер у супроводі міністра закордонних справ Карін Кнайссль та великої делегації з питань економіки та культури здійснять візит до Києва та Львова.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Візит розпочнеться у вівторок, 13 березня. Запланована прогулянка старим містом та спілкування з представниками громадського суспільства та студентами. Ввечері заплановано зустріч з представниками австрійської економіки/бізнесу, а також із австрійцями, задіяними в роботі ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

У середу 14 березня заплановано покладання вінку до Могили невідомого солдата, покладання колосків зерна до Меморіалу жертв Голодомору в знак пам’яті штучно спричиненої голодної смерті мільйонів українців в 1932-33 роках, а також покладання квітів в знак пам’яті загиблих на Майдані у 2014 році.

У рамках візиту відбудуться переговори тет-а-тет двох президентів та переговори за участі делегації. Міністр закордонних справ Карін Кнайссль підпише угоду щодо співпраці в галузі культури та освіти. Одразу після спільного підходу до преси двох президентів австрієць Крістоф Отто з організації Global 2000 буде нагороджений Президентом Порошенком українським орденом за свій проект допомоги дітям Чорнобиля.

Після обіду президенти візьмуть участь в економічному форумі. Офіційна частина візиту в Києві завершиться переговорами з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

На третій день перебування в Україні Ван дер Беллен та Доріс Шмідауер відвідають Львів. Після прогулянки та запису в книзі почесних гостей міста заплановано візит до австрійської бібліотеки. У кінці свого перебування в Україні президент зачитає доповідь та поспілкується зі студентами в Українському католицькому університеті.