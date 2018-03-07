Розмінування сходу України триватиме багато років, - військовий експерт

Після завершення війни, навіть якщо Путін піде зі сходу України, розмінування триватиме багато років.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Дню» повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК.

«Для розмінування території сходу України потрібні дуже великі ресурси. Але в нас є вже певні традиції в цьому плані. Вже з початку 2000-х років підприємство «Укроборонсервіс» розвивало цю справу і мало в своїй структурі відповідні підрозділи з розмінування. Українські розмінувальники брали участь у розмінуванні на території південного Лівану», - пояснив він.

Він зазначив, що потрібен мікс роботи українських розмінувальників і західних.

«Щодо залучення західних структур до цієї справи, то думаю, що потрібен мікс роботи українських розмінувальників і західних. Дуже важливо, щоб тут не грав корупційний фактор. Важливо, щоб центральним моментом був не заробіток якоїсь компанії, а якість та терміни розмінування. Якщо так підходити, то знайдеться робота всім. Ось тільки зробити це можна лише після завершення війни. Але й після завершення війни, навіть якщо Путін піде зі сходу України, розмінування триватиме багато років», - заявив він.

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