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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Розвідка MI5 вважає РФ причетною до отруєння колишнього шпигуна, – ЗМІ

7 березня, 2018 - 09:34
Фото The Times

Британська розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки спробою вбивства, пов’язаною з Росією. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела, передає "ЄП".

Поліція і МІ5 вважають, що початкові факти розслідування дозволяють говорити про спонсорова ну державою спробу вбивства.

В той же час не виключаються і інші версії – спроба суперників скомпрометувати Росію і режим Путіна та приватна суперечка.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Джонсон заявив 6 березня, що Лондон має намір вжити жорсткі заходи в разі, якщо вдасться встановити причетність Росії до отруєння російського екс-шпигуна Скрипаля.

Як повідомлялося, колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться у критичному стані ймовірного отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.

В Кремлі заявили, що не мають ніякої інформації з приводу того, чим займався колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та з чим може бути пов'язана трагічна ситуація.

Голова міжнародного комітету палати громад Том Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля містить всі ознаки російської причетності.

Джерело: Європейська правда

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